Paris : réouverture de la prison de la Santé

La prison de la Santé, située dans le XIVe arrondissement de Paris a rouvert, lundi 7 janvier 2019. Après 200 millions d'euros de budget alloués aux travaux, qui ont duré quatre ans, le centre pénitentiaire a bien changé. "L'architecture d'origine en pierre qui détonne un peu ici, à Paris, a été conservée. Mais effectivement, l'intérieur de la prison a été complètement réhabilité", explique William Van Qui, en direct depuis la prison de la Santé.

Lutter contre les téléphones mobiles

"Les cellules ont été rendues plus modernes, plus lumineuses, des sanitaires, douches et commodités ont été rénovées. De plus, un système de brouillage de téléphonie mobile a été mis en place, et des téléphones fixes sécurisés seront mis à disposition des détenus. Cela devrait permettre de lutter contre la prolifération des téléphones portables en prison", conclut le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT