Omar Raddad : réouverture de l'enquête

Depuis plusieurs dizaines d'années Omar Raddad ne cesse de demander la révision de son procès dans l'affaire du meurtre de sa patronne, survenue le 24 juin 1991. Vingt-sept ans après avoir été condamné à 18 ans de prison pour le meurtre de Ghislaine Marchal, puis gracié par Jacques Chirac, Omar Raddad vient d'obtenir gain de cause et verra son dossier de nouveau ouvert par la justice. "Il s'agit d'une des plus grandes erreurs du vingtième siècle, que nous allons rectifier grâce à la cour de révision", affirme l'avocate du jardinier, Maître Sylvia Noachovitch.

Omar Raddad et son avocate comptent sur les progrès de la science

À la demande d'Omar Raddad et de son avocate, de nouvelles expertises ADN sont menées. "La famille de Ghislaine Marchal souhaite que ses investigations permettent de mettre un terme définitif à cette affaire douloureusement vécue", déclare l'avocate de la famille de Ghislaine Marchal. Lorsque la riche propriétaire a été retrouvée morte il y a trente ans, le message "Omar m'a tuer" inscrit en lettres de sang avait semé le doute.