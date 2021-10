Meurtre de Mireille Knol : ouverture du procès à la cour d'assises de Paris

Mardi 26 octobre, plus de trois ans après le crime, Daniel Knoll s'est enfin retrouvé face aux deux meurtriers présumés de sa mère. Il n'attend qu'une chose des jurés de la cour d'assises, qu'ils prononcent la peine maximale. "Vous imaginez ce que c'est de vivre en sachant que sa mère a été assassinée de onze coups de couteau et brûlée. Vous imaginez qu'ils pourraient ressortir dans dix ou quinze ans et tuer votre mère ou votre grand-mère", témoigne Daniel Knoll devant l'entrée de la cour d'assises de Paris.



"On connaît le déroulé du crime"

Le 23 mars 2018, Mireille Knoll est sauvagement tuée chez elle à Paris puis brûlée après que les agresseurs aient pris le temps de mettre le feu à son appartement. Les enquêteurs arrêtent deux hommes, Yacine Mihoub, un voisin de Mireille Knol, et Alex Carrimbacus, les deux sont des délinquants récidivistes. "On sait qui est le meneur, on sait qui est le mené, on sait qui est l'antisémite, on connaît le déroulé du crime", confesse Me Gilles-William Goldnadel, avocat de la famille Knoll.