Meurtre d'Alexia Daval : la demande de confrontation avec Jonathann Daval est acceptée d'après les proches d'Alexia

Grégory et Stéphanie Gay, la sœur aînée d'Alexia, retrouvée morte le 30 octobre 2017, le corps en partie brûlé, à Gray-la-Ville (Haute-Saône), vont pouvoir être confrontés au principal suspect, l'époux, Jonathann Daval, confirme mardi 9 octobre à franceinfo leur avocat Me Gilles-Jean Portejoie. Début juillet, Jonathann Daval était revenu sur ses aveux et avait accusé son beau-frère, Grégory Gay, du meurtre.

"Nous sommes satisfaits que notre requête soit si rapidement prise en considération", indique l'avocat. Il faudra attendre avant l'organisation de cette confrontation, selon le juge, qui précise dans un mail reçu par le cabinet de Me Gilles-Jean Portejoie : "Je n'organiserai pas cette confrontation dans l'immédiat car il reste de nombreuses vérifications en cours".