États-Unis : "Stand your ground", une conception très subjective de la légitime défense

Une légitime défense très large. Sur des images de vidéosurveillance, un homme, Michael Drejka, se dispute avec une femme garée sur une place handicapée. Le compagnon de la femme sort du magasin, pousse Michael Drejka qui sort une arme et tire sur lui. L'homme, Markeis McGlockton, décédera peu de temps après. Mickael Drejka ne sera pas poursuivi. "Il devait tirer pour se défendre. Voilà les faits et c'est la loi", explique un policier. Le tireur profite de la loi "Stand your ground" (traduisez : défendez votre territoire). Cette loi considère que si une personne se sent en danger de mort, elle a le droit de répliquer.

Une loi très subjective

Cette loi repose sur la subjectivité de la personne, de celui qui se sent attaqué. La manière de se défendre peut avoir des conséquences disproportionnées par rapport à la menace. C'est même parfois à l'État de prouver qu'il n'y avait pas danger de mort. L'affaire rappelle celle de Trayvon Martin, Afro-Américain de 17 ans abattu alors qu'il rentrait chez lui. Au nom de la loi "Stand your ground", le tireur n'a jamais été.