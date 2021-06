Transidentité : l'Espagne veut faciliter les démarches administratives pour changer de genre

En Espagne, un projet de loi veut permettre aux personnes âgées de plus de 16 ans de changer de genre et de nom sans aucune justification.

Changer son genre à l’état civil en seulement quelques mois sans aucune justification. C’est ce que veut permettre le gouvernement espagnol. Si le texte est adopté, les personnes de plus de 16 ans devront simplement prendre un rendez-vous en mairie, déposer un formulaire de demande de changement de genre et revenir trois mois plus tard pour confirmer. Une petite révolution dans un pays où cette procédure est encore très complexe. Actuellement, elle nécessite deux ans de thérapie hormonale et une évaluation psychologique et médicale. Le gouvernement de Pedro Sánchez veut aussi ouvrir cette possibilité aux jeunes âgés de 14 à 16 ans, à la condition qu’ils obtiennent l’accord des parents.

Un texte contesté

Mais en Espagne, de nombreuses associations féministes se sont aussi mobilisées contre cette loi. "Il ne faudrait pas que l’incorporation de la [transidentité], qui existe déjà depuis de nombreuses années, se fasse au détriment de l’élimination du sexe comme catégorie qui protège les femmes et dont nous avons besoin, notamment pour la parité dans les prisons et dans tous les domaines ou la catégorie du sexe est nécessaire pour garantir le droit des femmes à la sécurité et à l'intégrité physique", souligne Tasia Aranguez, du collectif féministe Contre l’effacement des femmes.