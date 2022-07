ENTRETIEN. Etats généraux de la Justice : "L'objectif final, c'est de rendre la justice plus proche de nos compatriotes", estime Éric Dupond-Moretti

"L'objectif final, c'est de rendre la justice plus proche de nos compatriotes, plus rapide, plus efficace et donc de la moderniser", déclare à franceinfo Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, vendredi 8 juillet, après la remise du rapport des états généraux de la Justice à Emmanuel Macron qui prône une augmentation des moyens alloués au système judiciaire.

Des consultations à partir du 18 juillet

Éric Dupond-Moretti annonce une "très large concertation à compter du 18 juillet" autour de ce rapport piloté par Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d'Etat. "Je compte recevoir ici, à la Chancellerie, sans ménager mon temps, (...) les chefs de la Cour de cassation, les chefs de cour, chefs de juridictions, le Conseil supérieur de la magistrature, les différentes organisations syndicales, les professionnels du droit et aussi les forces de sécurité intérieures qui sont particulièrement concernées par les modifications qu'on pourrait apporter à la procédure pénale", indique le garde des Sceaux.

"Si ce n'est pas suffisant, nous ferons d'autres consultations en début du mois de septembre." Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice à franceinfo

Sans se prononcer au cas par cas sur les préconisations du rapport, le ministre de la Justice salue "un vrai travail de fond, un objet précieux, une base de réflexion pour tous les professionnels de la justice". Il assure qu'il faut "renforcer les moyens dont la Justice a besoin" et souligne que ces Etats généraux sont "transpartisans", et "intervenus en totale indépendance."

Douze personnalités parmi lesquelles des magistrats, politiques, avocats, ont rédigé le rapport sur les Etats généraux de la Justice. "De très nombreux Français ont participé et les citoyens ont laissé un million de contributions sur internet", souligne également Éric Dupond-Moretti.

Le ministre annonce par ailleurs un travail à venir en concertation avec le ministre de l'Education nationale dans le but de "mieux informer nos compatriotes sur ce qu'est la justice. Ils la connaissent trop mal", juge le garde des Sceaux.