Disparition de Sophie Le Tan : son ADN retrouvé chez un suspect

L'enquête concernant la disparition de Sophie Le Tan va-t-elle arriver à son terme ? Un homme a été écroué il y a quatre jours pour l'assassinat de la jeune étudiante en économie il y a douze jours à Strasbourg (Bas-Rhin). La perquisition du domicile de Jean-Marc Reiser a révélé des indices troublants et des éléments accablants. Des traces de sang ont ainsi été retrouvées sur les lieux, de même que l'ADN de la jeune femme de 20 ans.

Le suspect garde le silence

Par ailleurs, Jean-Marc Reiser, qui reste silencieux devant les enquêteurs et le juge, a été condamné en 2001 à 15 ans de prison pour deux viols. Il aurait attiré Sophie Le Tan via une fausse annonce immobilière. "Son seul but était de les attirer dans son territoire de chasse. Il observait ses futures victimes, et en fonction de la situation il passait à l'acte ou pas", explique Christophe Allain, Directeur régional de la police judiciaire du Grand Est.

