DIRECT. Procès du meurtre d'Arthur Noyer : "Le chien est-il donc devenu un fauve, monsieur Lelandais ?", l'avocat de la partie civile vient d'achever sa plaidoirie

Ce qu'il faut savoir

C'est la dernière ligne droite dans le procès de Nordahl Lelandais pour le meurtre du caporal Arthur Noyer, devant la cour d'assises de la Savoie, à Chambéry. Au lendemain de huit heures d'audition des experts psychologues et psychiatres, la journée du mardi 11 mai est consacrée aux plaidoiries. Pour ce septième jour d'audiences, Me Bernard Boulloud, l'avocat de la famille Noyer, s'est exprimé le premier dans la matinée. Suivent les réquisitions de l'avocate générale. Alain Jakubowicz, avocat de l'accusé de 38 ans, plaidera avec ses collaborateurs dans l'après-midi. Le verdict pourrait tomber dans la foulée ou mercredi matin. Suivez notre direct.

"Il ment, il ment et c'est son ADN". Me Bernard Boulloud, l'avocat de la famille d'Arthur Noyer a livré une plaidoirie d'une heure, démontant point par point la version de Nordal Lelandais sur la nuit du meurtre. "Cet homme ne souffre pas : il n'a aucun affect. Car c'est un individu qui s'en prend à des victimes qu'il ne connaît pas", a assuré l'avocat. Il en a appelé à "l'intime conviction" des jurés. "C'est une méthode de jugement qui vous permettra de prendre en compte l'acte à juger : c'est-à-dire le meurtre et la personne, dans leur réalité et dans leur subjectivité".

Une personnalité "extrêmement fragile". Pas moins de quatre psychologues et psychiatres se sont succédé à la barre lundi, dressant le portrait d'un homme à la "personnalité extrêmement fragile", selon les termes du docteur Patrick Blachère. Nordahl Lelandais est "intelligent" mais avec un "trouble grave de la personnalité : asocial, 'borderline' et narcissique", a déclaré ce dernier. "Il est extrêmement vulnérable, très sensible à la perte et à la séparation", a constaté la psychologue Magali Ravit. Le docteur François Danet, psychiatre, a lui décelé "un risque suicidaire" chez l'accusé.

Nordah Lelandais s'en tient à sa version des faits. Au cinquième jour du procès vendredi, l'accusé a campé sur sa version de la mort du jeune militaire en 2017, au grand regret des parties civiles. "J'ai dit ce qu'il s'est passé. Il n'y a rien de sexuel", a déclaré Nordahl Lelandais, après cinq heures d'interrogatoire. Il affirme depuis l'ouverture du procès qu'Arthur Noyer est mort à la suite d'une bagarre, débutée par deux coups donnés par le soldat.

"Soulage-toi de la vérité". Les témoignages de ses anciens amis, mercredi 5 mai, resteront l'un des moments forts de ce procès. Alexandra, l'une de ses amies, l'a décrit comme "quelqu'un d'extrêmement sympathique, serviable, prévenant. Un garçon qui était beau dans tout son ensemble". Nazim s'est lui directement adressé à l'accusé : "Soulage-toi de la vérité. Soulage ton mal. Le mal est fait. Vis ce qu'il te reste à vivre plus léger".