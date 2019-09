DIRECT. Procès d'Isabelle et Patrick Balkany : les élus de Levallois fixés aujourd'hui dans le volet "fraude fiscale" de l'affaire

Ce qu'il faut savoir

Il s'agit du premier des deux jugements attendus après le procès ultramédiatique du printemps. Le tribunal correctionnel de Paris rend, vendredi 13 septembre, son jugement dans le volet "fraude fiscale" du procès de Patrick et Isabelle Balkany. Le parquet a demandé l'incarcération immédiate du maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Pour le second volet, consacré aux délits de "blanchiment" et de "corruption", il faudra encore patienter un mois, avec un délibéré fixé au 18 octobre.

Ce dont sont accusés les époux Balkany. Le parquet national financier (PNF) et le fisc – qui avait porté plainte en 2015 – reprochent aux élus de Levallois-Perret de n'avoir pas payé d'ISF entre 2010 et 2015, malgré des actifs estimés à 16 millions d'euros annuels minimum. Ils leur reprochent également d'avoir déclaré des revenus amplement sous-évalués entre 2009 et 2014. Au total, les sommes éludées sont estimées à plus de 4 millions d'euros d'impôts sur le revenu et la fortune, un montant contesté par la défense.

Les réquisitions du parquet. Dans ce volet "fraude fiscale", le PNF a requis une peine à la hauteur de "l'atteinte à la démocratie" qu'il reproche au maire LR de cette commune cossue de l'ouest parisien : quatre ans de prison ferme assortis d'une incarcération immédiate. Contre Isabelle Balkany, quatre ans dont deux ferme, une peine aménageable. Et contre tous deux, dix ans d'inéligibilité, le maximum.

Un départ en prison ? L'incarcération immédiate demandée par le PNF avait suscité l'ire de la défense. "Il faudrait l'envoyer en prison pour que tout le monde se régale ?" s'était insurgé l'avocat de Patrick Balkany, Eric Dupond-Moretti, appelant à ne pas ajouter une "humiliation" à la condamnation de son client.