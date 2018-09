DIRECT. Mort de Clément Méric : un SDF qui a assisté à la bagarre témoigne. Suivez le quatrième jour du procès

Ce qu'il faut savoir

Après le témoignage des proches, les témoins de la rixe. Le procès des meurtriers de Clément Méric, ce jeune homme de 18 ans tué en 2013 lors d'une bagarre entre militants d'extrême gauche et d'extrême droite, se poursuit, vendredi 7 septembre, devant la cour d'assises de Paris. Franceinfo vous propose de le suivre en direct.

Le témoignage poignant de la mère. A la barre, jeudi, Agnès Meric s'est adressé au meurtrier de son fils, Esteban Morillo. "Est-ce qu'on a quelque chose d'humain en commun ? Si on est humain, on doit se sentir concerné par quelque chose de si important, qui nous lie", a-t-elle lancé.

Une bagarre mortelle. Le 5 juin 2013, la rencontre d'un petit groupe de militants antifascistes et de skinheads proches du mouvement d'extrême droite Troisième voie lors d'une vente privée de vêtements, à Paris, tourne à la bagarre de rue. Frappé à plusieurs reprises au visage, Clément Méric, un étudiant en sciences politiques de 18 ans, s'effondre. Il décède le lendemain des suites d'une hémorragie cérébrale.

Trois accusés. Les principaux accusés, Esteban Morillo et Samuel Dufour, 25 ans tous les deux, sont jugés notamment pour coups mortels, aggravés par le fait qu'ils ont été infligés en réunion et avec une arme. Le troisième, Alexandre Eyraud, est lui accusé de faits de violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours, là aussi aggravés par les mêmes circonstances. Ils encourent respectivement vingt et cinq ans de prison.