DIRECT. Dernière ligne droite pour le procès des époux Balkany

Ce qu'il faut savoir

Derniers jours de comparutions pour Patrick et Isabelle Balkany, le maire et première adjointe de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Jugés depuis le 13 mai devant le tribunal correctionnel de Paris, ils encourent jusqu'à dix ans de prison, notamment pour "blanchiment habituel de fraude fiscale aggravée" et, pour lui, "corruption passive".

De multiples accusations. L’accusation leur reproche des années de dissimulation, d’un magot en Suisse à de somptueuses propriétés aux Antilles et au Maroc, masquées par un chapelet de sociétés-écrans.

Quatre semaines de procès rocambolesque. A la barre et en dehors, le procès a été marqué par des moments pour le moins extravagants. A l'issue de la première journée d'audience, Patrick Balkany avait donné le ton en reprenant publiquement son avocat, Eric Dupond-Moretti, sur son âge. Le lendemain avait lieu une autre scène savoureuse, puisque l'on apprenait qu'Isabelle Balkany aurait payé, pendant plusieurs années, ses courses à l'hypermarché du coin munie de billets de 500 euros.