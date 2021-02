Covid-19 : face aux chiffres "affolants", la contrôleure générale des prisons réclame des "mesures de protection spécifique" pour les détenus

La contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simonnot, "demande instamment" au garde des Sceaux "de prévoir des mesures de protection spécifiques" pour les détenus dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, écrit-elle dans un courrier daté du 25 janvier que franceinfo a pu consulter. Elle dénonce le retour de la surpopulation carcérale et réclame une accélération de la vaccination.

"Aucune mesure spécifique n'a été prise pour protéger les personnes privées de liberté, singulièrement les détenus", écrit Dominique Simonnot dans son courrier adressé au ministre de la Justice. Elle dénonce d'abord "le retour de la surpopulation carcérale", "un facteur de risque qu'il faut juguler" en prenant des ordonnances conformes à celles qui avaient été prises au printemps dernier. Elles avaient "notamment permis de libérer des détenus proches de leur fin de peine et de différer des incarcérations".

Plus de détenus que de places

"La situation actuelle est plus grave que celle du printemps dernier", estime Dominique Simmonot, qui parle de chiffre "affolants". "Au 21 janvier, 235 personnels pénitentiaires étaient contaminés, quant aux détenus ils étaient 134 à la même date, contre 25 au début du mois, soit une hausse de 165 %", souligne-t-elle. D'après ces chiffres, la densité moyenne des maisons d'arrêt est passée de 110,6 % en juillet à 120,2 % en décembre. Ainsi, 72 des 86 maisons d'arrêts connaissaient en décembre "une densité supérieure à la moyenne", et dans 20 d'entre elles, "il y avait plus de trois détenus pour deux places", d'après la Contrôleure. "Chaque mois environ, 1 000 personnes de plus entrent en prison au mépris de vos instructions", écrit-elle à Eric Dupond-Moretti.

Dominique Simonnot souligne l'inquiétude des professionnels qui interviennent en prison, alors que les variants du Covid-19 "vraisemblablement plus contagieux" risquent d'être introduits dans les établissements. Elle souligne que "de très nombreux détenus souffrent de facteurs de comorbidités qui font d'eux des personnes à risque, indépendamment de leur âge".

Une stratégie de vaccination spécifique ?

Dans ce contexte, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté recommande "une stratégie de vaccination spécifique aux établissements pénitentiaires", en tenant compte "à la fois de la promiscuité inévitable en détention, de la vulnérabilité particulière de la population pénale et de la facilité logistique résultant de la concentration des patients en un même lieu". D'après elle, "les critères retenus pour la stratégie nationale de vaccination ne peuvent être transposés mécaniquement aux détenus". Il s'agit là "d'une mesure de santé publique" pour prévenir "l'apparition de poches de contamination massive en prison", ajoute Dominique Simonnot.

La contrôleure générale indique avoir adressé ses recommandations non seulement au ministre de la Justice, au ministre de la Santé mais aussi au président du Conseil scientifique.