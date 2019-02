Ce que contient le projet de réforme de la justice

"Dans le détail, ce qu'il faut retenir de cette réforme, c'est la création d'un parquet antiterroriste. Jusqu'à présent, à chaque attaque, à chaque attentat, c'était le parquet de Paris, le plus important de France, qui se saisissait de l'affaire. Désormais, ce sera un parquet spécialisé composé de magistrats spécialisés dans le terrorisme qui enquêteront sur ce type de faits", explique le journaliste de France 2 Alexandre Le Queré.

Dématérialisation des plaintes

"Pour la justice du quotidien, il y aura la fusion entre les tribunaux d'instance et de grande instance. La dématérialisation de beaucoup de plaintes, cela va se passer plus en plus sur le web. Il n'y aura pas de fermetures de palais de justice mais bien une fusion des services",affirme le journaliste. "Concernant le divorce, il va y avoir aussi une réforme. Il n'y aura plus d'audiences de conciliation dans le cadre d'un divorce à l'amiable. Là encore, cela va se passer de plus en plus en ligne, cela inquiète les avocats et certains magistrats français", conclut Alexandre Le Queré.

Le JT

Les autres sujets du JT