Carlos Ghosn : ce qui l'attend dans les prochains jours

Carlos Ghosn va--t-il être libéré bientôt ou restera-t-il en garde à vue ? Le correspondant de France 2 au Japon, Arnaud Miguet, fait le point sur ce qui attend le patron de Renault dans les prochains jours. "Dans l'immédiat, Carlos Ghosn est de retour dans sa cellule, dans le centre de détention de la capitale (Tokyo). Il a obtenu il y a quelques jours une cellule plus grande. Il dort désormais sur un lit, et non plus sur des tatamis", indique Arnaud Miguet.

Peu de chances d'être libéré

"Sa prochaine échéance, normalement, c'est dans trois jours, vendredi (11 janvier), la fin de sa troisième période de garde à vue. Alors plusieurs possibilités : une prolongation de sa garde à vue décidée par le procureur, avec de nouveaux chefs d'accusation, ou alors la fin de sa garde à vue, et Carlos Ghosn sera mis en examen et incarcéré. Enfin, autre possibilité, une libération sous caution. Mais son avocat, que nous avons vu, n'était pas très optimiste sur ses chances de l'obtenir", conclut-il.

