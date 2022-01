Carrefour : les prospectus ne seront plus distribués à Paris, Lyon et Villeurbanne

Après IKEA, c’est au tour de Carrefour de mettre fin au catalogue papier. Les magasins de Paris, Lyon et Villeurbanne (Rhône) sont concernés. Une manière de réduire l’empreinte carbone et de faire des économies. L’enseigne mise désormais sur le digital pour capter ses clients.

Les prospectus vont-ils bientôt disparaître ? L’enseigne Carrefour a pour sa part décidé de stopper leur distribution dans trois villes en France, dont Paris, Lyon (Rhône) et Villeurbanne. Une annonce qui divise les clients. "Ce sera très bien ça fera du papier en moins", déclare une femme interrogée tandis qu’une autre regrette cette décision : "on aimait bien regarder quand même donc on prend le catalogue au magasin".

Le prospectus amené à disparaître

Les catalogues pourront toujours être reçus sur demande ou pourront être retirés en magasin. Objectif pour la marque Carrefour : 1 000 tonnes d’économie de papier chaque année. D’autres enseignes ont également sauté le pas du digital, car "à l’échelle de cinq ans, dix ans grand maximum, il n’y aura quasiment plus de prospectus dans la distribution française", selon Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution. Cela ne sera pas sans conséquence pour les grandes imprimeries qui produisent ces catalogues. 200 000 emplois seraient ainsi menacés.