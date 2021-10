BRUT

"On a une belle connexion, je le touche, il prend mes bras, je lui montre les mouvements. Ils ne me font pas paraître que je suis non-voyant. J'arrive moi-même à oublier mon handicap."

Depuis qu’il a découvert le hip-hop à ses 16 ans, le jeune danseur y a vu une véritable vocation. "Tout de suite, j'ai su que je voulais faire ça de ma vie", confie-t-il.

Mais Alann est devenu aveugle après un accident de voiture qui a coûté la vie à deux de ses amis. "Deux mois et demi après, j'ai eu vraiment une crise où j'ai voulu mettre fin à mes jours parce c'était insurmontable pour moi. Mais j'ai eu ce déclic au dernier moment de me dire : si je suis encore en vie, c'est pour faire quelque chose et je ne peux pas partir comme ça", souffle-t-il.

Une détermination sans faille

Aujourd'hui, Alann est une vraie "leçon de vie" pour ses proches. Son abnégation et son amour pour la danse ont prouvé qu'une passion pouvait changer et sauver une vie. "On apprend tous les jours, du fait qu'Alann soit aveugle. Il nous donne complètement un autre point de vue. Il se découvre, on le découvre, et on se découvre nous-mêmes, nous, les voyants. Et par moments, on se rend compte que, finalement, c'est nous les aveugles", estime Romain, danseur acrobate. "Je ne suis pas tout seul, en fait. Je suis persuadé qu'on est tous unis et que quand je tombe, il y a toujours une épaule à laquelle je peux me raccrocher", conclut Alann.