VIDEO. "Qu'est-ce qui fait que l'on ne change pas ?" : Flore Vasseur se bat pour un monde plus juste

Le 11 septembre 2001, lorsqu'elle a vu les tours du World Trade Center tomber au sol, Flore Vasseur a compris que le monde pouvait lui aussi s'effondrer. Pour tenter de comprendre cette chute probable, l'auteure a enquêté auprès des activistes et des lanceurs d'alerte comme Edward Snowden. Mais après des années de recherches, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas répondre à la question pourtant très simple soulevée par son enfant : "Ça veut dire quoi : la planète va mourir ?"

Pour l'activisme

Aujourd'hui, elle travaille sur le documentaire "Bigger than us", incarné par l'activiste balinaise de 18 ans Melati Wijsen. La jeune fille est une des figures emblématiques de la défense pour le climat et voyage à travers le monde pour défendre ses causes. "Quelle est cette loi plus grande que nous qui fait que l'on ne change pas ?", s'interroge Flore Vasseur.

Elle se bat aujourd'hui pour un monde plus juste et exhorte tous les jeunes à devenir activistes. "Essayez de descendre dans la rue et de vous aventurer dans quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser", encourage la militante.