VIDEO. Pression sociale, assise sociale au couple… Pourquoi fait-on des enfants ?

Pourquoi fait-on des enfants ? C'est la question à laquelle tente de répondre la bande-dessinée "Un bébé nommé Désir".

Pour la psychothérapeute Rachel Izsak, l'une des spécialistes interviewés dans la bande-dessinée, il s'agit surtout d'une pression sociale. "Il y a une idée que si on est une femme et qu'on n'a pas d'enfants, on a raté quelque chose", développe-t-elle. Selon elle, cette pression se construit dès le plus jeune âge. Par exemple, cela s'opère lorsqu'on donne un landau à une petite fille dans lequel elle met sa poupée. "L'idée, elle est partout de faire couple et de faire famille", explique Rachel Izsak.

De plus, la psychothérapeute précise que faire un enfant donne de la "valeur et de l'ampleur et une assise sociale au couple". "C'est aussi la manifestation de l'amour", poursuit-elle.

Aussi, la BD met en lumière la gynécologue René Frydman qui casse le mythe de l'horloge biologique et le psychiatre Boris Cyrulnik qui explique que le désir d'enfant est une donnée strictement humaine. Les animaux, eux, sont en effet incapables de cette projection dans le futur.