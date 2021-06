"C'est compliqué, l'amour !", "C'est le mal et le bien en même temps !"... Brut a assisté à une discussion entre lycéens avec la professeure de philosophie Camille Tassel. Le sujet : l'amour. Plus précisément, pourquoi aime-t-on ? Pour ces jeunes lycéens, l'amour peut s'expliquer par le besoin d'être "complété", d'être "rassuré" ou encore "d'évoluer". "Moi je pense que l'homme ne peut pas évoluer tout seul. C'est en évoluant avec les autres qu'il va se former justement avec la personne avec qui il est, il va évoluer avec elle", estime Flora.

Aimer pour l'image que ça renvoie de nous ?

Camille Tassel interroge ensuite : "Est-ce que tu t’aimes toi dans l'autre ? Ou est-ce que vous arrivez vraiment à aimer lui ou elle en tant que ?" Pour Flora, lycéenne, c'est un peu des deux : on aime à la fois une personne pour sa personnalité et pour les compliments et l'image qu'elle renvoie de nous. Camille Tassel cite alors Gilles Deleuze : "Faire l'amour, c'est pas juste faire 1 + 1, mais c'est faire 1 + 1000", parce que tu te découvres toi-même sous 1000 aspects que tu ne te connaissais pas avant, justement, de te voir, de te voir autre dans le regard de l'autre."