VIDEO. Pedro Almodóvar, le cinéaste qui a placé les femmes au cœur de son œuvre

"Talons aiguilles", "Tout sur ma mère", "Julieta" … Dans ses films, les femmes sont au premier plan. Pedro Almodóvar s'étonne que les hommes, qu'ils soient scénaristes ou réalisateurs, ne se consacrent pas davantage aux femmes qui ne sont pourtant "pas du tout difficiles à comprendre" selon lui. "La femme se montre beaucoup plus comme elle est, contrairement aux hommes. Les hommes sont beaucoup plus fermés", remarque le cinéaste espagnol. Pedro Almodóvar a mis un point d'honneur à représenter des héroïnes fortes, capables de "lutter et survivre", c'est pourquoi il fait figure d'exception dans le monde cinématographique.

L'âme féminine

Si les femmes sont au cœur de son œuvre, c'est aussi parce qu'elles ont été omniprésentes tout au long de sa vie. "J'étais tout le temps entouré de femmes et on peut dire que ce sont elles qui m'ont élevé", confie-t-il. Pedro Almodóvar s'en est largement inspiré pour mettre en scène les héroïnes charismatiques que nous connaissons.

Aujourd'hui, il déplore que l'industrie du cinéma, comme la société, soit si patriarcale. Il se réjouit cependant que de plus en plus en plus de femmes deviennent réalisatrices. Celles-ci sont capables de "raconter leurs histoires", contrairement à la grande majorité des hommes qui ne parviennent pas à "entrer dans l'âme féminine."