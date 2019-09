VIDEO. "Orgasme et moi", le compte Instagram qui célèbre toutes les sexualités

Avec son compte Instagram "Orgasme et moi", Charline a un but : célébrer la sexualité. Toutes les sexualités. Charline avait notamment publié une story sur le squirting. "On est toutes fontaines. Il suffit simplement de savoir se stimuler et de comprendre un peu comment." Depuis, plusieurs centaines de messages viennent témoigner de l'utilité de sa story. Filles et garçons viennent alors "s'instruire" sur la page. "Les mecs, ils viennent chez moi pour se cultiver sur le plaisir féminin. Moi, je trouve ça complètement dingo", s'enthousiasme Charline, laquelle se félicite également d'avoir des mineurs qui visitent son compte. "Attends, s'ils me lisent, ça veut dire qu'ils viennent s'éduquer chez moi." "Je préfère mille fois qu'ils viennent s'éduquer chez moi où il y a de la diversité, où on parle de partage de plaisir, où on parle d'oser exprimer ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, les limites, le consentement", précise-t-elle.

De l'art de dédramatiser

Le mantra de Charline ? Dédramatiser et parler de sexe avec humour. "On a tous nos moments de solitude et on a tous nos fails du cul", s'amuse la jeune femme. Pour elle, il y a un aspect libérateur. De plus, la créatrice de "Orgasme et moi" veut déconstruire la sexualité et ses nombreux clichés. "C'est important de déconstruire cette sexualité-là qui est peut-être véhiculée par la pornographie mainstream", pointe-t-elle.

Ainsi, avec "Orgasme et moi", on célèbre la sexualité dans son inclusivité et dans sa diversité.