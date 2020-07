VIDEO. On vous raconte l\'histoire de l\'actrice Kristen Stewart

Kristen Stewart naît à Los Angeles en 1990. À 8 ans, elle est repérée par un agent d'acteurs dans la pièce de théâtre de Noël de son école. À 10 ans, elle est incarne la fille de Jodie Foster dans "Panic Room". À 18 ans, son rôle de Bella dans le premier opus de la saga "Twilight" fait d'elle une star internationale. Robert Pattinson, son partenaire à l'écran, devient son compagnon et leur idylle déchaîne les passions.

Épiée par la presse people

Dès 2010, elle casse son image en incarnant la chanteuse lesbienne Joan Jett dans le biopic "Les Runaways". En juillet 2012, elle est photographiée embrassant Rupert Sanders, le réalisateur, marié, qui venait de la diriger dans "Blanche-Neige et le Chasseur". Malgré leurs excuses respectives, l'affaire fait scandale dans les médias et sur les réseaux sociaux. Elle est insultée et menacée et Donald Trump s'en prend à elle dans une série de 11 tweets.

Vers un cinéma différent...

À 22 ans, elle est l'actrice la mieux payée à Hollywood avec 34,5 millions de dollars gagnés en 2012. Après la sortie du dernier épisode de la saga "Twilight", elle tourne sous la direction des prestigieux Ang Lee, Kelly Reichardt, Olivier Assayas. En février 2017, alors qu'elle était restée discrète sur ses relations amoureuses depuis sa rupture avec Robert Pattinson, elle se dévoile dans le monologue d'ouverture du "Saturday Night Live" en affirmant : "Je suis tellement gay !"

À 29 ans, elle fait son retour dans l'univers des blockbusters avec "Charlie's Angels", réalisé par Elizabeth Banks. Le 17 juin 2020, le réalisateur Pablo Larraín annonce avoir choisi Kristen Stewart pour incarner Lady Diana dans un biopic sur l'ancienne princesse de Galles.