VIDEO. "On a répété plusieurs heures" : elle marche 50 km sans s'arrêter pour dessiner un requin dans les rues de Paris

Marine Leleu a fait un carton sur les réseaux sociaux grâce à un dessin un peu particulier. Il a été tracé sans crayon, ni pinceau, ni stylo, et il ne se trouve pas sur un support physique comme une toile ou un mur. L’athlète française a marché 50 km dans les rues de Paris : les données de géolocalisation de son périple de 10h30, captées par le GPS, relèvent les contours d'un requin, liké quelque 55 000 fois sur Instagram.

Pourquoi ce choix ? "Je trouve que c’est un animal qui est très majestueux, qui représente un peu la force et, en même temps qui nage beaucoup, qui est dans l’eau, je trouve que ça me représentait bien", explique-t-elle à franceinfo.

Une préparation minutieuse

Il ne suffit pas de partir en se disant "Je vais juste marcher", insiste Marine Leleu. Un "très gros travail" a été nécessaire "en amont avec la carte de Paris en essayant de positionner le schéma du requin pour voir si ça allait, par exemple, entre les ponts, sur les rues, les choses comme ça". "On a fait des répétitions avant, poursuit-elle. On a fait trois phases où on a testé pendant 4 heures, 3 heures et 2 heures, je crois, pour voir si les parcs étaient fermés ou pas, savoir si les rues, ça fonctionnait ou pas."

Marine Leleu n'est pas la seule adepte du "GPS drawing" : parmi eux, il y a le Français Yoshi Blublu, le Canadien Stephen Lund ou encore l'Américain WallyGPX. Mais le plus impressionnant est le Japonais Yassan, auteur du plus grand dessin de ce type : quelque 7 000 km dans tout le Japon pour une demande en mariage. Si vous souhaitez vous aussi vous lancer, Marine Leleu vous conseille de prévoir "une bonne hydratation" et "des choses pour se ravitailler un petit peu".