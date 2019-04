VIDEO. "On a oublié l'essence du football", estime Séan Garnier, champion du monde de foot freestyle

Dans la rue, il ne passe pas inaperçu. Séan Garnier est la star française du freestyle football. Avec son seul ballon, il exécute des figures spectaculaires sous le regard des dizaines de passants venus l'applaudir. "Dans la rue, en trois minutes, j'attire les gens, directement !", s'exclame le sportif. Le freestyle football est peu médiatisé, pourtant, Séan Garnier l'assure : "C'est le vrai football."

Un face à face ?

"On a oublié l'essence du football", déplore le champion. Pour lui, dans un stade, "il ne se passe rien" et les joueurs sont à "l'antipode de l'esprit du spectacle." Il s'étonne que toutes les caméras soient braquées sur les terrains verts alors qu'elles pourraient être dirigées vers le championnat du monde de freestyle où les participants s'affrontent un à un et non par équipe de 11 joueurs.

Sean Garnier souhaite aujourd'hui que les grands footballeurs viennent l'affronter sur le terrain pour un tournoi en face à face.