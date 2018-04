VIDEO. Michel Sardou termine sa dernière tournée : on a retrouvé sa première télé !

A 18 ans, Michel Sardou préférait déjà le costume aux fringues de baba cool. Pour sa première télévision, en janvier 1966, le chanteur interprète son premier tube : Le Madras, une charge contre le mouvement hippie. Plus de cinquante ans plus tard, et après 100 millions d'albums vendus, le chanteur clôture sa "Dernière Danse" – le nom de sa dernière tournée – à Boulogne-Billancourt, jeudi 12 avril.

A l'époque, c'est l'animateur Frantz Priollet qui l'accueillait, assez sèchement, dans l'émission 'Vient de paraître'. "Michel Sardou, qui est un fils à papa, puisque c'est le fils de Fernand Sardou", lançait le présentateur derrière son bureau.

"Ayez l'air de filles étant des garçons"

"Portez du madras et des cheveux longs. Aimez les Beatles et même Ursula. Ayez l'air de filles étant des garçons. Dansez chez les Grecs. La valse, connaît pas", chantait Michel Sardou en 1966. Un texte coécrit avec son ami Michel Fugain et une musique composée par Patrice Laffont. Ce 45 tours passera quasiment inaperçu et c'est la chanson Les Ricains, en 1967, qui lancera sa carrière.