VIDEO. Le cannabis, le rap, Macron… Les propos qui lassent Fabrice Éboué

Faut-il dépénaliser le cannabis ?

"Je pense qu'il y a un grand délit de faciès dans cette question", remarque Fabrice Éboué. Après qu'il ait évoqué le cannabis quelques secondes dans son spectacle, les journalistes n'ont pas hésité à l'interroger sans cesse sur la dépénalisation de cette drogue. L'humoriste se demande si tous les "métisses avec des cheveux" sont confrontés à cette question.

La blackface, ça vous choque ?

La blackface consiste à grimer de noir un acteur blanc, une pratique parfois qualifiée de racisme qui a récemment fait polémique. Fabrice Éboué est agacé d'être sollicité pour aborder ce sujet. En effet, il a l'impression que la société est de plus en plus "communautariste" et que seuls les Noirs peuvent aborder un sujet qui les concerne. "Maintenant, je leur dis d'appeler un intellectuel noir", plaisante-t-il.

Peut-on rire de tout ?

Les journalistes lui ressassent cette question mais Francis Éboué a trouvé "sa petite parade" pour écourter sa réponse. En effet, il réplique : "Soit on rit de tout, soit on rit de rien." Un mot d'esprit qui lui permet d'esquiver cette question systématique qu'il qualifie de fléau.

Il était comment Emmanuel Macron à l'école ?

Fabrice Éboué était sur les bancs d'école avec Emmanuel Macron à la Providence à Amiens. Mais il ne peut dévoiler de "détails croustillants" sur le Président puisqu'ils n'ont jamais été proches. L'humoriste avait un an de retard et le Président en avait un d'avance, un écart qui a fait obstacle à d'éventuelles confidences.

Vous auriez pu être rappeur ?

"Je pense que si Booba et Kaaris m'entendaient rapper, il y aurait une réconciliation", ironise Fabrice Éboué. Il déplore son manque de rythme qui lui ferme les portes aux scènes musicales. Pourtant, il avait appartenu à un groupe de rap lorsqu'il était jeune, un rêve de jeunesse sur lequel il préfèrerait tirer un trait aujourd'hui.