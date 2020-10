VIDEO. \"Le but est que toute personne, quel que soit son corps, puisse être concentrée sur sa vocation\", estime Victoria

La chanteuse, compositrice et musicienne Victoria Canal est née avec un bras amputé à la suite du syndrome des brides amniotiques, mais elle n'a jamais laissé cette maladie lui enlever son rêve de faire de la musique. "Le but est que toute personne, quel que soit son corps, puisse être totalement... Elle peut être totalement concentrée sur sa vocation, sur son art, sur sa recherche et en le faisant savoir, et quiconque voit ça n'a pas besoin d'être tellement focalisé sur l'handicap de cette personne au point de ne pas pouvoir passer outre", estime la jeune artiste.

Personne ne s'attend à ce que tu en fasses beaucoup quand tu as un handicap. Victoria Canal à Brut.

À travers sa musique, elle transmet un message d'amour de soi et espère déstigmatiser le handicap. "C'est un peu ma mission, même si c'est parfois pesant pour moi, j'ai envie d'être à l'écran pour que les enfants puissent grandir en sachant qu'il y a différents types de corps", explique Victoria.