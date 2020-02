VIDEO. La vie de Hayao Miyazaki, l\'un des plus grands maîtres du film d\'animation

Hayao Miyazaki naît au Japon en 1941 au sein d'une famille bourgeoise. Pendant la guerre, son père, directeur d'une entreprise d'aéronautique, participe à la fabrication des avions de chasse japonais. Quand il a 4 ans, la ville d'Utsunomiya où il vit est ravagée par les bombardements. Plus tard, les paysages de ruines et de destruction seront très présents dans son œuvre. Enfant, en raison d'une santé fragile, il passe ses journées à lire et apprend à dessiner en autodidacte.

Après l'université, il entre chez Toei Animation où il devient vice-président du syndicat et défend les revendications des animateurs. En 1984, dans "Nausicaä de la vallée du vent", il met en scène un univers post-apocalyptique dans lequel Nausicaä lutte pour rétablir un équilibre entre l'homme et la nature. À la suite du succès du film, il décide de fonder son propre studio d'animation, le studio Ghibli, avec son ami Isao Takahata.

Ghibli, le début d'une nouvelle ère

C'est en 1997 avec "Princesse Mononoké" qu'il accède à la célébrité internationale. À 61 ans, il remporte l'Oscar du Meilleur film d'animation pour "Le Voyage de Chihiro". Le film, qui met en scène une fillette forcée à travailler dans le monde des esprits, génère plus de 300 millions de dollars de recettes dans le monde. En 2006, il entre dans la liste des personnalités asiatiques les plus influentes des 60 dernières années du magazine "Time". À 74 ans, il remporte un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Après plusieurs annonces de départ à la retraite et une longue pause, Hayao Miyazaki annonce officiellement son retour en 2016 avec un film intitulé "Comment vivez-vous ?". En octobre 2019, le producteur du film annonce que seules 17 minutes du film ont été achevées. Le film ne sortira donc pas avant 2022.

Netflix compte désormais 21 films du studio Ghibli dans son catalogue. Une première salve de sept longs-métrages, dont "Mon voisin Totoro", est disponible depuis ce samedi 1er février.