VIDEO. La recette durable à base de lentilles du chef étoilé Florent Ladeyn

Dans sa nouvelle recette durable, Florent Ladeyn met les lentilles à l'honneur. Le chef étoilé propose une recette gourmande en associant des falafels de lentilles à une sauce au yaourt.

Pour réaliser cette recette, il est nécessaire de s'y prendre trois jours avant. Les lentilles doivent en effet tremper dans de l'eau pendant une nuit avant d'être placées dans un contenant creux couvert d'un torchon humide. Cela va permettre aux lentilles de germer. "À la germination, la lentille prend un peu plus de douceur", précise le chef. Une fois ces préparatifs terminés, couper en rondelles deux échalotes, incorporer des feuilles de capucines coupées, des feuilles de fenouil, du persil et mixer le tout avec les lentilles, jusqu'à obtenir une texture légèrement épaisse.

Pour la cuisson, faire chauffer de l'huile de tournesol en grande quantité dans une casserole et à haute température. Former des quenelles à l'aide de 2 cuillères et faire frire deux minutes dans l'huile bouillante. Lors du dressage, les falafels peuvent être accompagnés de quelques herbes restantes et d'une bonne sauce au yaourt. Bon appétit !