VIDEO. L\'histoire de Putzi, le plus proche confident d\'Hitler, racontée par Thomas Snegaroff

"Moi, ce qui m'intéresse aussi dans le personnage de Putzi, c'est précisément, à travers lui, de raconter une autre histoire de l'Amérique. Une histoire de l'Amérique qui n'est pas forcément celle de la liberté, de la démocratie, de celle qui vient nous libérer de la barbarie, mais d'une Amérique qui, à un moment donné, a tangué et qui a regardé l'Allemagne nazie avec des yeux, peut-être pas de l'amour, mais avec un intérêt certain."

Putzi aussi appelé Ernst Hanfstaengl, c'est le personnage principal du premier roman de l'historien spécialiste des États-Unis Thomas Snegaroff. De père allemand et de mère américaine, il avait la double nationalité. "Le fait d'être à la fois Américain et Allemand a conditionné sa vie", commente Thomas Snegaroff. L'historien est donc allé chercher qui était cet homme qui fut le confident d'Hitler. "Hitler, quand il sort de prison en décembre 1924, il va chez Putzi directement. Il lui a joué du piano, du Wagner, il l'a régénéré. Ils ont été pendant quelques années vraiment extraordinairement proches", raconte Thomas Snegaroff. Selon lui, Putzi fait partie de ces personnages qui ont été "importants" à un moment donné.

"Tous les journalistes qui voulaient voir Hitler se demandaient où était Putzi."

Putzi, c'est aussi celui qui a, à un moment donné, été au cœur du monde. "Et il a rêvé à un moment donné que son destin allait s'accomplir. Son destin, c'était de marquer la grande Histoire, de faire un pont entre deux mondes, entre l'Allemagne nazie qu'il a aimée, qu'il a défendue, qu'il a promue. Y compris à Harvard en 1934 où il se rend pour les 25 ans de sa promotion. Il est invité à Harvard, lui le nazi, invité en grandes pompes", détaille Thomas Snegaroff. Aussi, Putzi a voulu "dresser un pont" entre le monde de son père et le monde de sa mère, sa propre identité d'être à la fois Allemand et Américain.