VIDEO. "Je suis revenu à la source" : le réalisateur Xavier Dolan évoque "Ma vie avec John F. Donovan"

"Reste toi-même. Sois toujours toi-même" : tels sont les conseils que prodiguerait Xavier Dolan à l'enfant qu'il était. Le réalisateur soutient que ses films ont été pour lui un retour à la source car ils dépeignent fidèlement la vie qu'il a eue. En effet, son cinéma a mis en lumière certains épisodes de son existence, ce qui lui a permis de les remémorer et de les appréhender.

Son dernier long-métrage, "Ma vie avec John F. Donovan", qui arrive sur les écrans français le 13 mars prochain, évoque la correspondance entre un petit garçon et un acteur. Et une fois de plus, Xavier Dolan dit se reconnaître en ce jeune personnage qui voue une "admiration éperdue" pour quelqu'un.

Affirmer son identité

"J'ai arrêté d'avoir peur d'affirmer qui j'étais", confie Xavier Dolan. Le cinéaste affirme avoir déjà "joué à un être un autre" mais cette période est révolue. Aujourd'hui, il ne cherche plus à être conforme mais, au contraire, à revendiquer ce qui le distingue des autres. Pour lui, ce sont ces dissemblances, ces divergences d'opinion, qui font naître le progrès dans la société. "Le manque d'aspérités, le manque de différences, c'est la fin de toutes les idées", soutient Xavier Dolan.