VIDEO. "Je suis fière de moi car j’ai survécu" : À 10 ans, elle a déjà vaincu le cancer

"Elle n'a pas renoncé, elle a été courageuse", explique la mère de Janotte. À seulement 10 ans, la petite fille a déjà survécu à un cancer du rein. Pendant longtemps, elle a dû subir de lourds traitements qui l'ont parfois obligée à être allongée en permanence sur un lit, les docteurs lui préconisant de ne plus se redresser. Elle a pu surmonter cette épreuve difficile grâce au soutien de ses proches, notamment de celui de sa mère qui lui a prodigué des conseils forts tels que : "Croire en soi, ne pas penser qu'on va mourir."

Un combat gagné

"Je suis fière de moi car j'ai survécu, car j'ai cru en moi", confie Janotte. Aujourd'hui, elle peut jouer comme tous les enfants et pratique régulièrement l'équitation. "Quand je monte à poney, j'oublie tous mes soucis", explique la jeune fille avant de faire des trots assurés dans un centre équestre.

Quelque temps auparavant, Janotte était aux côtés du chanteur Mika pour la campagne de sensibilisation de "Imagine for Margo". L'association lève des fonds pour la recherche contre le cancer des enfants et pour améliorer leur bien-être. Chaque année en Europe, 35 000 enfants et adolescents sont diagnostiqués d'un cancer.