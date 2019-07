VIDEO. Homme-fourmi, mari de Phoebe… La carrière hétéroclite de l\'acteur Paul Rudd

Homme-fourmi, époux de Phoebe dans le sitcom Friends, l'homme qui ne vieillit pas devenu un mème sur Internet…. Mais qui est Paul Rudd ? Il naît en 1969 dans le New Jersey, de parents nés à Londres. Durant son enfance, il déménage souvent, au gré des mutations de son père qui travaille pour une compagnie aérienne.

Une vocation

À 18 ans, il obtient son bac et entame des études de théâtre à l'université du Kansas. "Quand j'avais 17 ans, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire que c'était ça que j'allais faire et que j'allais me battre pour", raconte Paul Rudd. Après son diplôme d'art dramatique, il arrondit ses fins de mois en tant que DJ pour des Bar Mitzvah.

À 26 ans, il se fait remarquer pour son rôle dans "Clueless". Sept ans plus tard, il rejoint le casting de "Friends" où il incarnera le futur mari de Phoebe.

Faire partie de quelque chose qui est si reconnaissable et qui a une communauté de fans si passionnés a changé ma vie de tous les jours. Paul Rudd

Au milieu des années 2000, il est invité sur le plateau de l'émission de Conan O'Brien et diffuse l'extrait d'un vieux film au lieu de celui dont il vient faire la promo. Pendant 15 ans, à chacun de ses passages dans l'émission, il reproduit la même chose.

À 46 ans, il incarne le rôle-titre de "Ant-Man", nouveau film de l'univers Marvel. En 2019, il reprend son rôle de Ant-Man, l'Homme-Fourmi dans "Avengers : Endgame".

Aujourd'hui, à 50 ans, Paul Rudd est l'acteur devenu meme d'Internet au physique inchangé et au talent trop méconnu.