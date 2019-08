VIDEO. En Seine-Saint-Denis, un parc d\'attractions littéraires pour les enfants

"Ça me donne envie d'apprendre des mots", lance un enfant. "Faire la trempette", "papillonner", "faire la planche"… Ces expressions, ces enfants les apprennent dans un "parc d'attractions littéraires" qui propose des activités autour des livres sur une surface de 10 000 mètres carrés. "L'idée, c'est de donner le goût de la lecture au plus grand nombre et de nourrir un rapport serein et tranquille au livre", explique Pascaline Mangin, responsable médiations du Salon du livre jeunesse.

Pour le plaisir de la lecture

"Même s'il n'y en a que 10 à qui on a réussi à donner le goût de lire, c'est déjà ça ! (….) Il y en a 10 de plus qui seront moins handicapés dans leur éducation", relève Heza, animateur du parc d’attraction. Dans ce parc, les jeux sont à la fois adaptés aux grands ados et aux tout-petits. Il propose également des livres audio. "Ils mettent un casque aux oreilles et ils peuvent s'évader", se réjouit Heza.

Chaque enfant a également la possibilité de choisir un livre qu'il peut ramener chez lui, grâce à des dons d'éditeurs. En discutant avec des enfants, Pascaline Mangin constate souvent que c'est "le premier livre qu'ils ont et qu'ils vont pouvoir avoir dans leur maison." Et lorsqu'on demande à l'un deux ce qu'il ressent en ayant son premier livre, la réponse est sans équivoque : "J'aime."