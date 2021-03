VIDEO. Mika remplace les panneaux de pub des événements culturels annulés par des œuvres

L'initiative s'appelle "Mika redonne des couleurs à Paris". L'idée ? Remplacer les panneaux de pub des événements culturels annulés à cause du Covid par des œuvres artistiques. "Il y avait les panneaux de pub pour des films qui ne sont pas sortis, pour des expos qui ne sont pas ouvertes, pour des pièces de théâtre qui ont été annulées. Et là, j'ai eu une idée. Je me suis dit : "Eh bah ok, c'est triste ce qui est en train de se passer, mais en même temps, il y a une opportunité de réclamer ces espaces qui sont très difficiles normalement d'accès." Et de dire : "Ok, pourquoi pas mettre de l'art. Pourquoi pas mettre de la couleur ! Pourquoi pas mettre un dessin !"", explique l’artiste.

2000 panneaux dans Paris

Mika a donc contacté JC Decaux et la mairie de Paris. Très vite, le projet a finalement pris forme. "Aujourd'hui, on a 2000 panneaux dans la ville de Paris", se réjouit Mika. L'objectif du chanteur est aussi de montrer aux Parisiens que la culture est "toujours vivante".