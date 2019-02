VIDEO. Benedict Cumberbatch, un acteur engagé et fidèle à ses convictions

Quatre ans après le lancement de la série télévisée Sherlock, Benedict Cumberbatch devient l'une des 100 personnalités les plus influentes selon le célèbre magazine américain "Time". Mais, pour l'acteur britannique, le statut d'acteur et de personnalité publique doit aller plus loin : "Je suis un personnage public à cause de mon travail, alors je dois m’assurer d'utiliser cette puissance pour faire le bien", estime l'acteur.

Ce qui m'intéresse, c'est d'aider les gens qui en ont besoin. Benedict Cumberbatch Acteur

Déterminé à œuvrer pour aider les autres, l'acteur a notamment lancé un appel aux dons lors de la crise des migrants. La même année, il s'engage dans la campagne pour gracier 50 000 condamnés pour homosexualité au Royaume-Uni. Pour ses activités caritatives et ses services rendus aux arts britanniques, l'acteur est nommé en 2015 : "commandeur de l'ordre de l’Empire britannique".



Refusant les projets dans lesquels des actrices seraient moins payées que lui, Benedict Cumberbatch poursuit aujourd’hui sa carrière d’acteur, sans jamais renier ses engagements.