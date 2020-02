VIDEO. Angoulême : le dessinateur Jul s'étonne de la commercialisation de son tee-shirt dénonçant les tirs de LBD

"Je pense que ça va permettre de payer les vacances aux Bahamas d'un certain nombre de gens", explique l'auteur qui assure ne pas recevoir d'argent sur la commercialisation de ces produits dérivés.

Il a été averti par des lecteurs. Le dessinateur Jul s'est aperçu que son tee-shirt "LBD 2020" dénonçant les tirs de lanceurs de balles de défense était commercialisé à son insu en marge du festival de la BD d'Angoulême, dans la ville charentaise. Dans une vidéo publiée samedi 1er février sur les réseaux sociaux, il s'en est ainsi étonné : "Si on demande aux gens qui tiennent le stand : ils m'expliquent que la moitié de la somme va à l'association –une association mystère– et l'autre moitié va directement à Jul, l'auteur."

Le dessinateur de Silex and the city fait comprendre avec humour dans cette vidéo que tout cela est faux : il ne touche pas d'argent pour la vente de ces produits dérivés, dont le prix se situe entre 15 et 20 euros. "Je pense que ça va permettre de payer les vacances aux Bahamas d'un certain nombre de gens et je ne suis pas certain que l'utilisation vertueuse de ce dessin continue à faire sourire tout le monde."

A l'occasion d'un déjeuner entre le chef de l'Etat et des auteurs, Emmanuel Macron a reçu jeudi des mains de Jul un tee-shirt représentant un Fauve (la récompense attribuée à Angoulême) éborgné. Sous le dessin est écrit "LBD 2020", référence au lanceur de balles de défense (LBD) et à l'acronyme choisi pour l'année de la BD (BD 2020). Une photo du chef de l'Etat posant tout sourire avec son cadeau, postée par le dessinateur sur les réseaux, a provoqué la polémique.