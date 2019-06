VIDEO. Amputée d'une jambe, Viktoria Modesta fait le show au Crazy Horse

Elle se présente comme une "artiste performeuse futuriste". Amputée d'une jambe, Viktoria Modesta monte sur les scènes de cabaret, notamment au célèbre Crazy Horse à Paris. Sa prothèse, en forme de pic lumineux ou garnie de paillettes, est devenue un réel accessoire de mode qui lui permet de s'exprimer artistiquement et de se transformer en véritable "super-héroïne" au cours de la représentation. "J'espère que quand les gens viennent voir le spectacle, la prothèse n'est pas la seule chose à laquelle ils pensent", explique-t-elle.

Une artiste atypique

Alors qu'elle était atteinte d'une malformation, Viktoria Modesta a décidé de se faire amputer de la jambe gauche pour "écrire une nouvelle histoire" et reprendre le pouvoir sur son corps. Aujourd'hui, elle bouscule les codes de la beauté et se met en scène avec créativité et joie de vivre. Au milieu des danseuses et des spots lumineux du Crazy Horse, elle prouve que son handicap n'est pas un obstacle à ses rêves. "C'est vraiment important de tendre vers la meilleure version possible de moi-même", relève l'artiste.