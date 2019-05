VIDEO. À Lille, les street artists s'emparent des murs de la ville

Lille a repris des couleurs. Une des rues les plus passantes de la ville est devenue un véritable musée à ciel ouvert grâce aux travaux du collectif Renart, un groupe de street artists en herbe. "On vient apporter un peu de gaieté et de couleur", explique Dany, un membre du collectif. Longeant une rue piétonne, une série de portraits suscite la curiosité des Lillois, peu habitués à voir des œuvres contemporaines décorer le cœur de la ville.

Autre réalisation : une fresque monumentale de plus de 11 mètres. L'œuvre représente Pierre Degeyter, musicien et ouvrier célèbre pour avoir composé la musique de l'Internationale, un chant symbole des luttes sociales.

Sensibiliser au Street Art

"L'objectif, c'était de faciliter l'accès à l'art pour tous les publics et par tous les publics", explique Julien Prouveur, coordinateur du collectif Renart. Les artistes ne donnent pas seulement vie aux murs, ils mettent tout en œuvre pour que la culture puisse être rendue accessible à tous. Ils ont notamment organisé des ateliers de découverte dans les établissements scolaires ou dans les milieux carcéraux pour sensibiliser à l'art urbain.