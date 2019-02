VIDEO. À 10 ans, Arthur vend ses tableaux pour venir en aide aux sans-abri

À seulement 10 ans, Arthur a trouvé une idée originale pour venir en aide aux SDF. Amateur de peinture, il a pris l'initiative de vendre ses tableaux pour reverser les bénéfices aux plus démunis. Le jeune garçon met ainsi sa passion au service de sa cause. Pour soutenir son initiative, la mairie de Cambrai lui a mis à disposition une salle d'exposition. Sur les murs du bâtiment, les tableaux colorés du jeune débutant attirent les visiteurs de la ville. Pour quelques euros, ils peuvent repartir avec les œuvres tout en finançant ce projet caritatif. Avec l'argent récolté, Arthur arpente la ville pour distribuer les sandwichs aux plus démunis mais n'hésite pas non plus à "créer le contact" avec eux. "Souvent les gens passent devant eux avec indifférence mais lui, non", relève Françoise Demonfaucon, adjointe au maire de Cambrai.

Un projet qui prend de l'ampleur

Plus que d'offrir des repas à des sans-abri, Arthur a également pu économiser 1527 euros pour un projet de plus grande ampleur : "Le but final, c'est d'acheter un immeuble ou une maison", soutient le jeune artiste. Son initiative rencontre de plus en plus de succès comme en témoigne le nombre grandissant de personnes qui compatissent à sa cause. Certains lui envoient même du matériel de peinture ou des lettres d'encouragement. "On aimerait tant que le monde te ressemble", peut-on lire sur l'une d'entre elles. Il bénéficie également du soutien de sa famille, notamment de celui de sa mère qui s'étonne de voir à quel point sa démarche gagne en reconnaissance."Il faut juste y croire en fait, il faut incarner le message qu'on porte", explique-t-elle.