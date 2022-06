Vente aux enchères de lettres d'écrivains du XIXe : l'occasion pour les collectionneurs de plonger dans l'intimité des grands auteurs

Qui veut acheter une lettre écrite par Gustave Flaubert, Stendhal ou George Sand ? Ou alors un collage du surréaliste André Breton, voire un dessin de Victor Hugo ? Autant de documents qui nous plongent dans l'intimité de grands auteurs classiques. C'est la promesse de la vente aux enchères organisée ce jeudi 9 juin 2022 à la maison Cornette de Saint Cyr, à Paris. Des centaines de lettres, écrites au XIX et XXe siècle par des grands noms de la littérature française, mais aussi des dessins et des carnets de notes d'écrivains célèbres, toutes ces pièces issues de la collection de Jean-Luc Mercié, un ancien universitaire.

Parmi ces célèbres romanciers : Victor Hugo. Avec cette vente, on apprend par exemple que l'auteur des Misérables s'intéressait dès 1870 à la condition des femmes. "Dans une lettre à Michelet, il dit des choses très nouvelles pour l'époque", explique Arnaud Cornette de Saint Cyr, le commissaire priseur de la maison du même nom. Il a notamment cette phrase qui résonne encore aujourd'hui : "Depuis Jésus Christ, la question de la femme n'a pas fait un pas".

L'art d'être grand-père

Des pièces souvent inédites qui montrent aussi un écrivain proche de sa famille. "Il y a une très jolie lettre avec une photo de Victor Hugo entouré de ses petits-enfants". Un courrier destinée à sa belle-fille et accompagnée d'argent, pour permettre l'éducation de ses petits-enfants. "Et on sait que pour Victor Hugo, l'art d'être grand-père était une chose importante", sourit le commissaire priseur.

Autant de bijoux qui attirent les collectionneurs, comme ce Parisien venu faire du repérage avant la vente : "il y a quand même de très belles choses, qu'on ne reverra peut-être pas avant longtemps". Le plaisir des yeux, surtout. Car lui n'est pas sûr de sortir le porte-monnaie. Les pièces coûtent plusieurs milliers d'euros en moyenne, et entre 8 et 10 000€ pour celles de Victor Hugo.