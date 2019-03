Venise : le carnaval derrière le masque

Le carnaval de Venise (Italie) est avant tout un voyage dans le temps. En ouverture, le traditionnel saut de l'ange réalisé par une jeune femme qui s'élance du campanile de Saint-Marc. Des extravagants venus du monde entier se retrouvent dans cette ville pour arborer les costumes les plus fantasques. Interdit par Napoléon au début du XIXe siècle, le carnaval de Venise n'a été relancé qu'en 1979.

"L'Italie avait besoin d'un carnaval de la culture"

"Avec les Brigades rouges, toute l'Italie était angoissée et avait besoin d'un carnaval de la culture", raconte Gianni De Luigi, spécialiste de l'événement. Lorsque le soir Venise célèbre le mariage de la mer et de la lune, les canaux semblent avoir été dessinés comme des décors de théâtre. Les festivaliers peuvent alors laisser libre cours à leur imagination dans des fêtes privées en costumes. Venise attire 20 millions de touristes par an.

