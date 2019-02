Venise : le carnaval démasqué (4/5)

Dans un mélange de fantaisie et de fantastique, des magiciens ont transformé les canaux de Venise (Italie). La parade est belle, féerique. Sur les quais, 13 000 spectateurs, beaucoup sont venus masqués, comme pour faire partie du spectacle. Ils admirent les chars flottants défiler sur les canaux. Pour en arriver là, combien d'heures de travail ?

Le mariage entre la mer et la lune

La veille, au même endroit, 16 embarcations, des acrobates, des danseurs, des navigateurs et surtout, d'étranges plateaux flottants. Ils s’entraînent pour faire une performance parfaite le lendemain. Les répétitions sont une chose, le spectacle une autre. Devant le public, les acrobates ont réussi leur numéro. Le titre de la parade est le mariage entre la mer et la lune. Et qu'importe la technique, si l'imaginaire des spectateurs a voyagé, alors la nuit est réussie.