Une nouvelle étude confirme que Léonard de Vinci était ambidextre

Des chercheurs italiens ont analysé des inscriptions rédigées au recto et au verso d'une toile du maître.

Talentueux de ses deux mains. Les spécialistes s'en doutaient, mais des chercheurs du musée des Offices de Florence (Italie) assurent en avoir la preuve : Léonard de Vinci était capable d'écrire, de dessiner et de peindre aussi bien de la main gauche que de la main droite. Pour arriver à cette conclusion, l'institut de recherches et de restauration du musée a longuement étudié le dessin intitulé Il Paesaggio (Le paysage), la plus vieille œuvre du maestro toscan.

Le dessin est daté du 5 août 1473. Léonard de Vinci avait alors 21 ans. Il représente la vallée de l'Arno, le fleuve qui traverse Florence, et le château de Montelupo en Toscane. Mais ce sont deux inscriptions, l'une au recto, l'autre au verso, qui ont fait l'objet de toutes les recherches. Les analyses ont permis de déterminer qu'elles avaient été rédigées toutes deux de la main de Léonard De Vinci, et surtout que l'une l'avait été de sa main gauche, l'autre de sa main droite.

Un gaucher contrarié

"Ce qu'ont révélé ces analyses est vraiment spectaculaire, maintenant nous savons que Léonard travaillait avec ses deux mains, et pas seulement avec sa main gauche, pour laquelle il était connu", a commenté Eike Schmidt, directeur du Musée des Offices de Florence, dans un communiqué. Le rapport fait aussi état de la découverte, grâce à une lampe infrarouge, d'un dessin encore inconnu au verso de l'œuvre.

Les personnes ambidextres sont extrêmement rares et sont en fait souvent des gauchers contrariés. Selon l'historienne italienne Cecilia Frozinini, c'était bien le cas de l'auteur de la Joconde : "Il est né gaucher, mais il a appris à écrire de la main droite dès son plus jeune âge."