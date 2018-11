Une lettre de Charles Baudelaire annonçant son intention de se suicider vendue à 234 000 euros aux enchères

"Je me tue parce que je ne puis plus vivre, que la fatigue de m'endormir et la fatigue de me réveiller me sont insupportables", écrit le poète.

La lettre de Charles Baudelaire annonçant son suicide, photographiée le 25 octobre 2018 à Paris. (JACQUES DEMARTHON / AFP)