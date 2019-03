Un tableau volé à un collectionneur français par les nazis va être rendu à ses descendants

Le Consulat de France à New York a fait cette annonce mardi. Le tableau appartenait au collectionneur Adolphe Schloss.

Un tableau du peintre hollandais Salomon Koninck, volé par les Allemands sous l'Occupation à la famille du collectionneur Adolphe Schloss, va être rendu à ses héritiers lundi prochain à New York. C'est ce qu'a indiqué le Consulat de France mardi 26 mars. Il s'agit d'une toile de 1639, intitulée A scholar sharpening his quill ("Savant aiguisant sa plume"), qui faisait partie de l'importante collection d'oeuvres flamandes et hollandaises du collectionneur juif parisien. Il est estimé sur le site de la maison d'enchères Christies entre 10 000 et 15 000 euros.

La restitution, par des agents du FBI, aura lieu en présence du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Mis à l'abri au début de la guerre dans le Sud de la France, quelque 333 tableaux de Schloss, avaient été retrouvés et saisis en 1943 par les nazis. Une partie des oeuvres, dont ce tableau de Koninck, avaient ensuite été expédiées au QG d'Hitler à Munich.

Des millions d'objets dérobés aux juifs

Disparu pendant des années, le tableau avait refait surface en novembre 2017, lorsqu'une négociante en art chilienne avait essayé de le vendre via une maison d'enchères new-yorkaise, avait indiqué en octobre dernier le procureur fédéral de Manhattan, en lançant une procédure formelle de restitution.

La négociante avait expliqué aux autorités que son père avait acheté le tableau en 1952 à Walter Andreas Hofer, chargé des achats d'art pour le chef nazi Hermann Göring et acteur majeur dans la dispersion des biens spoliés. Des millions d'objets appartenant à des juifs ont été confisqués pendant l'Occupation, sur la base des lois antisémites adoptées par le gouvernement de Vichy, et les galeries d'art "aryanisées".