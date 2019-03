Toutânkhamon : l'ultime visite du pharaon à Paris

Toutânkhamon, le jeune pharaon, fascine depuis des siècles. Il monte sur le trône à l'âge de 9 ans et meurt tragiquement à 18 ans. Bijoux en or, sculptures, gardien de sa chambre funéraire... 150 trésors sont rassemblés à Paris pour une exposition événement. Sous haute surveillance, ces œuvres ont quitté Le Caire (Égypte) il y a un an, direction Los Angeles (États-Unis) pour une première exposition.

Un musée dédié en construction

Mais attention, on ne manipule pas 3 000 ans d'histoire sans sueurs froides. La statue du pharaon en train de pêcher sur le bord du Nil est un des plus beaux objets du monde, mais aussi l'un des plus fragiles. À l'issue de cette ultime tournée mondiale, ces trésors exceptionnels rejoindront pour toujours le grand musée égyptien actuellement en construction aux pieds des pyramides de Gizeh.

