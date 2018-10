Syrie, le musée national des antiquités rouvre

Les Damascènes redécouvrent le musée national des antiquités. Il est resté fermé six ans à cause de la guerre. 300.000 objets et des milliers de manuscrits ont été sauvés des bombardements.

France 24 France 24 Six ans après sa fermeture à cause de la guerre plusieurs salles du musée des antiquités de Damas ouvrent leur porte. De nombreux objets qui vont de la préhistoire à l'ère islamique y sont exposés...notamment le célèbre lion de Palmyre... Baratosz Markowski, archéologue polonais souligne l’importance de cette sculpture pour le peuple syrien : « C'est la première sculpture qui a été restaurée après la crise et c'était quelque chose d'important pour les gens, ils pouvaient voir le lion comme un symbole, un signe qui démontrait que la crise s'estompait » Fondé en 1920, ce musée est un haut lieu de la culture et de l'histoire syrienne. Après le début de la guerre...les autorités avaient transféré ses pièces vers des lieux sûrs. Pour les archéologues, comme Maamoun Abdulkarim sa réouverture, même partielle, est le signe que la situation revient à la normale dans le pays... « Quand toutes les portes des musées seront ouvertes, là nous pourrons dire que les portes de la paix ont été ouvertes en Syrie et que l'espoir est revenu dans ce pays » Depuis le début de la guerre, quelque 300.000 objets et des milliers de manuscrits ont été sauvés des bombardements. A lire aussi L'histoire à la carte. A la découverte du baeckeoffe alsacien

