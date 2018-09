Sony réédite sa mythique console PlayStation en version miniature

Le groupe japonais a annoncé qu'il allait rééditer la première version de sa PlayStation, rebaptisée PlayStation Classic, en console miniature, qui sera disponible mondialement à partir du 3 décembre prochain.

Bonne nouvelle pour les fans de la première heure : à partir du 3 décembre prochain, le groupe Sony proposera à la vente la PlayStation Classic, une version miniature de sa mythique PlayStation. Vingt-quatre ans jour pour jour après le lancement japonais de la console d'origine, les passionnés pourront se procurer la "Classic", qui reprendra les mêmes attributs que sa grande sœur, "mais en taille miniature, 45% plus petite sur les côtés et 80% plus petite en volume", a indiqué le groupe Sony dans un communiqué.

Elle sera vendue à 99,99 euros en Europe, et 99 dollars aux Etats-Unis, mais le nombre de consoles produites n'a pas encore été dévoilé. Les passionnés pourront redécouvrir vingt jeux, directement installés dans la PlayStation Classic, comme Final Fantasy VII ou le jeu de combat Tekken 3, qui ont fait la gloire de PlayStation dans les années 1990. "PlayStation Classic correspond parfaitement aux fans nostalgiques de la PlayStation (...) ainsi qu'aux nouveaux joueurs qui veulent vivre l'expérience des jeux classiques des années 1990", explique ainsi le communiqué de Sony.

Cette annonce suit la tendance du retour des consoles "vintage", notamment impulsée par Nintendo, qui avait sorti en novembre 2016 une réédition plus compacte de sa console NES. L'année suivante, il avait réédité sur le même modèle sa Super Nintendo.